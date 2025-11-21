В Белгородской области из-за атаки ВСУ погибли два человека

Также пострадал ребенок

БЕЛГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области, погибли двое взрослых, ребенок пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое - супруги. Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки", - говорится в сообщении.

Бойцы самообороны доставили мальчика в состоянии средней степени тяжести в Шебекинскую ЦРБ. Позже его транспортируют в детскую областную клиническую больницу.