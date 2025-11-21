Под Самарой при столкновении трех автомобилей погибли два человека

Еще трое пострадали

САМАРА, 21 ноября. /ТАСС/. В Самарской области три легковых автомобиля столкнулись на трассе, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"На 37-м км автомобильной дороги федерального значения А-300 Самара - Большая Черниговка в районе н. п. [населенного пункта] Дубовый Умет м. р. [муниципального района] Волжский произошло столкновение автомобилей Kia Rio, Lada Granta и Lada Priora. В результате происшествия погибло два человека и пострадало трое. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора Волжского района Самарской области Дмитрий Мукальянц. Устанавливаются обстоятельства происшествия.