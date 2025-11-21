В центре Москвы в ДТП с машиной скорой помощи пострадал человек

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Косилова/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись в центре Москвы, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице 1-я Тверская-Ямская произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, по предварительным данным, в результате один пострадавший", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что в ДТП попала машина скорой помощи.