Погибшим на авиашоу в Дубае пилотом был 37-летний подполковник ВВС Индии

Главный министр штата Химачал-Прадеш Суквиндер Сингх Сукху назвал известие о гибели Наманша Сайала чрезвычайно печальным

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Истребителем индийских ВВС, разбившимся на авиашоу в Дубае, управлял 37-летний подполковник авиации Наманш Сайал. Об этом сообщил главный министр штата Химачал-Прадеш, откуда был родом погибший летчик, Суквиндер Сингх Сукху.

"Известие о гибели Наманша Сайала, отважного сына из округа Кангра штата Химачал-Прадеш, в авиакатастрофе с истребителем Tejas на авиашоу в Дубае чрезвычайно печально", - написал Сукху в Х.

Ранее ВВС Индии подтвердили, что на Dubai Airshow 2025 разбился индийский истребитель Tejas. Пилот погиб. В ВВС республики сообщили о начале расследования обстоятельств крушения самолета.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работы по его созданию начались в 1980-х годах, первый полет самолет совершил в 2001 году. В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС. Минобороны Индии планируют в течение 15 лет принять на вооружение 180 Tejas Mk1A и 108 усовершенствованных Tejas Mk2.

Катастрофа в Дубае стала вторым крушением с начала эксплуатации этого истребителя.