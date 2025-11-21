В Курске заочно арестовали экс-адвоката Марка Фейгина

Он обвиняется в незаконном пересечении государственной границы

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом), он обвиняется в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Фейгина Марка Захаровича на территории РФ или с момента его экстрадиции, ему заочно предъявлено обвинение по ст. 322 ч. 3 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - говорится в сообщении.

Не позднее 29 ноября 2024 года Фейгин в составе организованной группы в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска "Суджа", двигаясь с Украины, пересек государственную границу РФ без надлежащего разрешения и проследовал вглубь территории России.

Басманный районный суд Москвы 16 июля 2024 года заочно приговорил Фейгина к 11 годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о ВС РФ.

Фейгин участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко. В 2018 году его лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов. В апреле 2022 года включен в реестр иноагентов.