В Ингушетии при пожаре погиб ребенок

Еще трое детей пострадали

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 21 ноября. /ТАСС/. В Назрановском районе Ингушетии четверо детей в возрасте до пяти лет пострадали во время пожара в частном доме. Один из пострадавших детей умер, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Ингушетии.

"На месте происшествия обнаружены четверо малолетних детей, которые незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение. Несмотря на принятые меры, ребенок 2021 года скончался, не приходя в сознание, остальным пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар случился в частном доме в сельском поселении Экажево. Возраст детей - от одного года до пяти лет. По факту происшествия организована процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства пожара.

В Telegram-канале прокуратуры региона сообщается, что на место происшествия для координации действий спецслужб и правоохранительных органов выехал прокурор Назрановского района Руслан Аушев. В ходе организованной проверки будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.