В Ростовской области пропала 91-летняя женщина

В пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" сообщили, что в поисковой операции используются БПЛА и тепловизоры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Женщина в возрасте 91 года пропала в городе Белая Калитва Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" в Ростовской области.

"В Ростовской области, в городе Белая Калитва, пропала Громова (Солодуха) Анна Васильевна, 91 год. Последний раз Анна Васильевна выходила на связь вечером 17 ноября 2025 года - перед сном она поговорила с семьей по телефону. Утром 18 ноября она не вышла на связь: телефон был отключен, дома ее не оказалось. Также отсутствовали рюкзак и скандинавские палки, без которых она обычно не ходит далеко", - говорится в сообщении.

По информации поискового отряда, заявка на поиск поступила на горячую линию 18 ноября в 17:57. За несколько дней в поисках приняли участие около 140 человек, в том числе местные жители, кинологи, конное направление и администрация города. Поиски осложняются рельефом местности с оврагами и лесными массивами, а также значительным размером территории при недостатке человеческих ресурсов. В операции используются БПЛА и тепловизоры.