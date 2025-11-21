В Баку при пожаре в многоэтажном доме погибли три человека

По данным МЧС Азербайджана, возгорание произошло в электрической шахте

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 21 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, по меньшей мере 20 отравились продуктами горения в результате пожара в многоэтажном доме в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"Пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное, им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Согласно информации, по факту ЧП в Генпрокуратуре заведено уголовное дело.

"Для установления причин возгорания назначены соответствующие экспертизы, ведутся следственные действия", - отметили в ведомстве.

По данным МЧС Азербайджана, возгорание произошло в электрической шахте дома.

"В настоящее время пожар полностью потушен, пожарные предотвратили распространение огня на квартиры", - добавили в министерстве.