В Баку при пожаре в многоэтажном доме погибли три человека
БАКУ, 21 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, по меньшей мере 20 отравились продуктами горения в результате пожара в многоэтажном доме в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
"Пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное, им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Согласно информации, по факту ЧП в Генпрокуратуре заведено уголовное дело.
"Для установления причин возгорания назначены соответствующие экспертизы, ведутся следственные действия", - отметили в ведомстве.
По данным МЧС Азербайджана, возгорание произошло в электрической шахте дома.
"В настоящее время пожар полностью потушен, пожарные предотвратили распространение огня на квартиры", - добавили в министерстве.