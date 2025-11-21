В Абхазии в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 21 ноября. /ТАСС/. Трое граждан Узбекистана погибли в дорожно-транспортном происшествии в Очамчырском районе Абхазии. Об этом сообщили журналистам в Управлении ГАИ МВД республики.

"Трое погибли, один получил увечья и в тяжелом состоянии доставлен в больницу в результате ДТП в районе села Кындыг Очамчырского района. Двигаясь по центральной автотрассе в направлении Сухума, водитель автомобиля "Крайслер" с тремя пассажирами, не справившись с управлением, врезался в дерево", - сообщили в ГАИ.

Там пояснили, что все четверо - граждане Узбекистана.