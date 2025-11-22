В ЕАО в ДТП с фурой погибли два человека

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Водитель и пассажир автомобиля погибли в результате столкновения автомашины с фурой на трассе "Амур". Об этом сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области (ЕАО).

"Сегодня на федеральной автодороге "Амур" (Чита - Хабаровск) около поселка Кимкан Облученского района произошло лобовое столкновение двух автомобилей. <…> В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель 1993 года рождения и женщина 1999 года рождения, находящиеся в легковой машине", - говорится в сообщении.

На месте аварии ведет работу следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в региональной прокуратуре, по предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Mini, двигаясь из поселка Известковый, не учел погодные условия. "[Он] не справился с управлением и совершил столкновение с фурой. В результате столкновения автомобиль загорелся, водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия", - сообщили в надзорном ведомстве. Прокуратура устанавливает причины и условия произошедшего, на контроль поставлено проведение процессуальной проверки. Будет дана оценка состояния дорожно-уличной сети на месте столкновения.