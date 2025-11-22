На Камчатке за сутки зарегистрировали пять афтершоков
02:05
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали пять сейсмособытий.
Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"За сутки зарегистрированы пять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,8 до 5,3. В населенных пунктах они не ощущались", - говорится в сообщении.