На Камчатке за сутки зарегистрировали пять афтершоков

Магнитуда сейсмособытий составляет от 3,8 до 5,3

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали пять сейсмособытий.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"За сутки зарегистрированы пять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,8 до 5,3. В населенных пунктах они не ощущались", - говорится в сообщении.