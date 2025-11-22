На Алтае водитель автомобиля сбил трех пешеходов и скрылся

Один пешеход погиб, двое находятся в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Водитель на автомобиле Mercedes наехал на трех пешеходов и скрылся в Славгороде в Алтайском крае. В результате ДТП один пешеход погиб, еще двое в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

"По предварительной информации, 22 ноября водитель, управляя автомобилем Mercedes, допустил наезд на трех пешеходов в городе Славгороде, с места ДТП скрылся. В результате ДТП один пешеход скончался, двое в тяжелом состоянии госпитализированы. Сотрудники полиции оперативно принимают все необходимые меры для задержания водителя. Его личность установлена", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Дело поставлено на контроль прокурором Алтайского края Антоном Германом.