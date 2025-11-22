В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
03:15
ВОРОНЕЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он в Telegram-канале.
Предупреждение действовало с 22:45 мск 21 ноября. В Богучарском, Борисоглебовском, Бутурлиновском и Лискинском районах объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, работали системы оповещения.