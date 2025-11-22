В Якутии осудили одного из мошенников, похитивших более 28 млн рублей

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Намский районный суд приговорил жителя Московской области, который был участником группы телефонных мошенников, к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Судом установлено, что с июля по август 2024 года группа лиц, в состав которой входил подсудимый, по предварительному сговору, представляясь сотрудниками оператора мобильной связи, портала госуслуг, банка и правоохранительных органов, обзванивала граждан и вводила их в заблуждение. Они утверждали, что совершаются преступления, и деньги предлагали перевести на "безопасный счет". У шести жителей Вологодской, Московской и Псковской областей, Краснодарского края, республик Мордовия и Саха (Якутия) похищено более 28,1 млн рублей.

"Прокуратура Намского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Московской области. Он осужден по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - говорится в сообщении. - Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В ходе следствия похищенные средства возвращены потерпевшим".

Подсудимый, находясь в Сочи, выполнял роль держателя банковских карт, при поступлении средств от потерпевших, обналичивал их. В отношении других лиц материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.