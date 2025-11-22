Во Вьетнаме число жертв наводнения выросло до 55

Пропавшими без вести числятся 13 человек

ХАНОЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Центральном Вьетнаме, выросло до 55, 13 человек все еще числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил 22 ноября Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.

По его данным, из-за непрерывных дождей, наводнений и оползней в наибольшей степени пострадали провинции Даклак, Кханьхоа и Зялай. Там уничтожены, затоплены и повреждены более 200 тыс. домов, школ, медицинских пунктов и административных зданий. Стихия нанесла огромный ущерб народному хозяйству региона - повреждены почти 63 тыс. га посевов и более 100 тыс. га фруктовых плантаций, погибло 3,5 млн голов сельскохозяйственных животных и птицы. Предварительно власти оценивают экономические убытки почти в 9 трлн донгов (более $340 млн).

С момента начала наводнения с конца прошлой недели почти 1,2 млн домохозяйств были отключены от электроснабжения. Подача энергии восстанавливается по мере того, как снижается уровень воды в затопленных провинциях, при этом более 370 тыс. потребителей все еще остаются без электричества.

Из-за паводка также серьезно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение внутри центральной части страны и с остальными ее регионами.