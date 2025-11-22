В центре Москвы потушили пожар в нежилом здании

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали горение в нежилом здании на Тверской улице в Москве, пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"22 ноября в 02:11 мск в службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании на Тверской улице <...> Пожар был ликвидирован в 03:35 мск на площади 50 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что горели стройматериалы и деревянный обрешетник на мансардном этаже здания, которое находится на реконструкции.

Ранее сообщалось, что на месте пожара работали 47 спасателей и 11 единиц техники.