В Новосибирске нашли тело провалившегося под лед мальчика

Еще одного ребенка удалось спасти

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Тело мальчика, который 21 ноября провалился под лед на реке в Новосибирске, нашли. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

21 ноября два мальчика 10 и 12 лет провалились под лед на реке Иня в районе улицы Заречная в Новосибирске. Старшего из них смогли спасти очевидцы. Второй ребенок утонул, его тело искали спасатели.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, тело мальчика нашли.

На протяжении последней недели в Новосибирске температура воздуха колеблется около ноля градусов.