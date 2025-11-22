Вблизи Геленджика из-за незаконной свалки уничтожили краснокнижный можжевельник

Будут приняты меры по привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Незаконная свалка из скального грунта и стройотходов в районе Мармазинской щели в Геленджике повредила плодородный слой почвы и уничтожила можжевельник, занесенный в Красную книгу Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Установлены факты незаконной отсыпки территории скальным грунтом и строительными отходами, что повлекло повреждение плодородного слоя почвы, причинение вреда объектам животного мира и уничтожение зеленых насаждений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (можжевельники)", - говорится в сообщении.

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура начала проверку. Уточняется, что будут приняты меры по привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба.