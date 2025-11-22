В Краснодаре завели дело после избиения подростка

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после распространения в социальных сетях информации об избиении подростка в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В социальных медиа были опубликованы сведения о том, что накануне на игровой площадке в одном из микрорайонов краевого центра, подростки вели себя вызывающе и угрожали местным жителям. В результате несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Также в рамках расследования пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.