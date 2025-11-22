В Красноярске арестовали обвиняемых в мошенничестве спортсменов-саночников

Речь идет о Романе Репилове и Александре Перетягине

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Спортсменов-саночников обвиняют в присвоении 11 млн рублей, которые предназначались на покупку саней. Суд в Красноярске арестовал Репилова и Перетягина на месяц, сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

"Центральным районным судом Красноярска избрана мера пресечения в отношении Репилова Романа Александровича, являющегося индивидуальным предпринимателем, российским саночником, трехкратным чемпионом мира (2020 и 2021), трехкратным призером чемпионата мира 2017 года, шестикратным призером чемпионатов Европы, двукратным обладателем Кубка мира (2016/17 и 2019/20), трехкратным победителем спринтерского зачета Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказано в сообщении.

Его заключили под стражу на один месяц с содержанием в СИЗО. Также на один месяц заключили под стражу Александра Перетягина, являющегося российским саночником, выступающим за сборную России с 2012 года, серебряного призера чемпионата Европы 2015 года в одиночных соревнованиях, трудоустроенного в ФБГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" специалистом по подготовке спортивного инвентаря. Его также обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).