Al Hadath: в Газе из-за израильских ударов погибли 23 человека

По информации портала Quds, бомбардировке подверглись жилые дома и гражданский автомобиль

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 23 палестинца погибли в результате израильских авианалетов на сектор Газа в субботу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Со своей стороны близкий к палестинскому движению ХАМАС информационный портал Quds утверждает, что в больницы анклава поступили также пострадавшие, в том числе дети, однако их точное число пока не приводится. Авиаудары наносились по центральной и северной части Газы. Портал также проинформировал, что бомбардировке подверглись жилые дома и гражданский автомобиль.

20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 метров в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли из центральных районов анклава на так называемую желтую линию, при этом сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.