В Орле завели уголовное дело из-за срыва в организации питания в детсадах

ОРЕЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в Орле возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, которое повлекло срыв в организации питания в детских садах из-за долгов перед поставщиками питания. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по пп. "в", "г", "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, повлекшее нарушение прав детей на надлежащее питание в дошкольных образовательных организациях", - сообщили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, сотрудники городской администрации знали, что детские сады имеют задолженность перед поставщиками продуктов питания с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года, что может привести к блокировке счетов учреждений. Однако не приняли своевременных мер по перераспределению бюджетных средств, чтобы погасить имеющуюся просроченную задолженность и обеспечить бесперебойное питание несовершеннолетних. При этом в бюджет города были включены расходы на другие вопросы, не относящиеся к первоочередным. Все это привело к срыву в поставках продуктов питания в детсадах.