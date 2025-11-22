В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали соблюдать спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.

Губернатор призвал сохранять спокойствие и сообщил, что силы ПВО готовы к отражению возможных атак.