В Сахалинской области военнослужащего осудили за уклонение от службы

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий приговорен к восьми годам лишения свободы за уклонение от прохождения военной службы, сообщается на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

"Осужден военнослужащий Б. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). В судебном заседании установлено, что 6 июля 2025 года Б. с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации, желая праздно провести время и отдохнуть от военной службы, а также избежать участия в боевых действиях, опасаясь за свои жизнь и здоровье, не явился в срок без уважительных причин на службу в воинскую часть из отпуска, после чего по месту жительства проводил время по своему усмотрению, - говорится в сообщении. - За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, Б. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет".

Уточняется, что 11 сентября местонахождение подсудимого было установлено военнослужащими военной полиции, и его уклонение от военной службы было пресечено.

"По совокупности приговоров в соответствии со ст. 70 УК РФ к указанному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, <…> и окончательное наказание Б. назначено в виде лишения свободы на срок восемь лет в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора военнослужащий взят под стражу в зале суда", - отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.