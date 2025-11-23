В Рязанской области на предприятии произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

На месте работают оперативные службы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на территории одного из предприятий в Рязанской области, которое уже ликвидировали. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

"Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб", - написал глава региона в Telegram-канале.