В Томской области машина скорой помощи сбила пешехода

Пострадавшую доставили в больницу для осмотра

ТОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Машина скорой помощи наехала на пенсионерку, переходившую дорогу в городе Северске Томской области. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу для осмотра, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи под управлением 54-летнего водителя двигался с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина для осмотра доставлена в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

ДТП произошло около 13:05 (09:05 мск) в городе Северске на Коммунистическом проспекте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.