В Херсонской области спасли подростка, подорвавшегося на минном поле

С просьбой о помощи в полицию обратилась мать пострадавшего, который ушел из дома и не вернулся

ГЕНИЧЕСК, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Херсонской области спасли подростка, подорвавшегося на мине "Лепесток" на заминированном участке берега Днепра. С просьбой о помощи в полицию обратилась мать 17-летнего подростка, который ушел из дома и не вернулся, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

"Сотрудники полиции немедленно организовали поисковые мероприятия. В ходе обследования береговой линии реки Днепр они услышали крики о помощи, которые доносились со стороны заминированного участка берега неподалеку от линии боевого соприкосновения. Начальник отдела МВД России "Горностаевский" полковник полиции Валентин Чикин вместе со своим заместителем майором полиции Александром Прядкиным, рискуя жизнью, спустились по заминированной местности и обнаружили подростка в овраге. Он не мог самостоятельно передвигаться, так как наступил на противопехотную мину типа "Лепесток", в результате чего получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении.

Подросток периодически терял сознание, и было принято решение о его экстренной эвакуации. Полицейские оказали пострадавшему первую помощь и осторожно перенесли в безопасное место, где передали прибывшим медикам. Затем сотрудники полиции сопроводили автомобиль скорой помощи до районной больницы, так как в тот момент существовала опасность атаки беспилотников и артиллерийского обстрела.