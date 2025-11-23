В Курской области пенсионеру оторвало руку поднятым взрывным устройством

Мужчине оказывают медицинскую помощь

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Ранение получил пенсионер из деревни Бирюковка Большесолдатского района Курской области. В своем дворе он поднял с земли взрывное устройство, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня 68-летний житель деревни Бирюковка Большесолдатского района поднял взрывное устройство, которое оказалось у него во дворе. В результате детонации у мужчины травматическая ампутация левой кисти. Он в тяжелом состоянии доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал глава региона в Telegram-канале.