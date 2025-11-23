В Новороссийске потушили лесной пожар

Площадь возгорания достигла 1,2 га

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание сухой травы в лесничестве в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

"Лесной пожар в районе города Новороссийска ликвидирован", - говорится в сообщении.

На территории Шесхарисского участкового лесничества 23 ноября произошло возгорание сухой травы в местности с труднодоступным рельефом. Пожар был локализован, сообщалось, что площадь возгорания достигла 1,2 га.