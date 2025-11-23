В Костромской области завели дело после драки подростков

Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи в Костромской области возбудили уголовное дело по факту драки подростков, видео которой распространилось в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Следователем регионального СК возбуждено уголовное дело по сообщению о хулиганских действиях в отношении подростка в поселке Вохма. В социальных медиа получила распространение видеозапись, на которой запечатлено, как несовершеннолетний наносит удар ногой в область головы сверстнику", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что, по информации из социальных сетей, конфликты между несовершеннолетними с применением насилия неоднократно происходили в одном из общеобразовательных учреждений Вохмы.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.