В Сочи ребенок получил химический ожог в детском саду

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. В Сочи полуторагодовалый ребенок поступил из детского сада в больницу с химическим ожогом, организовано проведение проверки, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение из центра охраны материнства и детства о поступившей с химическим ожогом из детского сада девочки в возрасте 1 год 10 месяцев. По данному факту сотрудниками ПДН проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Уточняется, что угрозы жизни ребенка нет.