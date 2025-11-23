В Астрахани автомобиль насмерть сбил подростка на пешеходном переходе

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля "Лэнд-Крузер" сбил подростка на пешеходном переходе в Астрахани, ребенок погиб, сообщили журналистам в УМВД России по Астраханской области.

"Водитель, мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем "Лэнд-Крузер", по предварительным данным, совершил наезд на пешехода - девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ребенок умер от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.