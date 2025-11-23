В Чернигове без света остались около 40 тыс. абонентов

Жителей города также попросили сделать запасы воды из-за обесточивания большей части насосных станций водопровода

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. В Чернигове на севере Украины из-за аварийного отключения электроподстанции обесточены около 40 тыс. абонентов. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго".

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, дополнительные отключения электроэнергии также вводятся на юге Черниговской области.

Кроме того, коммунальное предприятие "Черниговводоканал" попросило жителей Чернигова сделать запасы воды. В компании пояснили, что из-за аварии в электросети обесточена большая часть насосных станций водопровода, обеспечивающих водоснабжение города. Пока что объекты водоканала работают от других источников энергии, но возможен переход на подачу воды по графикам.

В то же время издание "Инсайдер" сообщает о мощных скачках напряжения в Полтаве и Харькове.