В Харькове остановилось метро из-за перебоев в электросети

Из-за скачков напряжения на улицах города мерцает свет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Движение поездов метрополитена остановилось в Харькове на востоке Украины на фоне перебоев в электросети.

Как сообщил Харьковский метрополитен в своем Telegram-канале, движение поездов на всех линиях остановлено "по техническим причинам".

В то же время украинские СМИ пишут о мощных скачках напряжения и публикуют кадры с улиц города, где мерцает свет.

Также сообщается о перебоях со светом в Полтаве. По данным украинского "24 канала", в отдельных районах города пропало водо- и теплоснабжение.