В Инжавино Тамбовской области при пожаре погибли два человека

На месте ЧП работают дознаватели МЧС России и сотрудники СУ СК по региону

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Тела двух человек обнаружены на месте пожара в многоквартирном доме в поселке Инжавино Тамбовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Вечером в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании в двухэтажном 8-ми квартирном доме в рабочем поселке Инжавино по улице Распопова. По предварительной информации, произошло возгорание в одной из квартир. На месте пожара работают сотрудники и техника пожарно-спасательной части № 19. Во время разбора конструкций обнаружены двое погибших 1979 г. р. и 1984 г. р." - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают дознаватели МЧС России и сотрудники СУ СК по региону. Выяснение обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура района. По данным надзорного ведомства, оба погибших - мужчины.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области, по факту пожара идет доследственная проверка. Вероятной причиной пожара следователи считают курение внутри одной из квартир на втором этаже, где находились 45-летний хозяин и его 41-летний знакомый.