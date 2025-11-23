Вильнюсский аэропорт закрыли из-за воздушных шаров контрабандистов

Национальный центр управления кризисами принял такое решение из-за угрозы безопасности гражданской авиации

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт закрыт из-за появления воздушных шаров контрабандистов. Об этом сообщил национальный центр управления кризисами.

"Из-за угрозы безопасности гражданской авиации аэропорт закрылся в 18:55 (19:55 мск - прим. ТАСС). По предварительной оценке, аэропорт будет оставаться закрытым не менее трех часов", - говорится в сообщении.

Столичный аэропорт с октября закрывается регулярно из-за того, что в его контрольной зоне оказываются запущенные с территории Белоруссии метеозонды с контрабандой сигарет. Последний раз это произошло 20 ноября. С проблемами столкнулись 10 авиарейсов, которыми следовали 1,1 тыс. пассажиров.