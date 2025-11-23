В Териберке на раненого тюленя могли напасть собаки

На месте рядом с морским животным дежурят волонтеры

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. На раненого тюленя, которого обнаружили жители села Териберка в Мурманской области на берегу Баренцева моря, могли напасть собаки. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

"Предположительно, морское млекопитающее было подвержено нападению собак. Хотя внешне животное кажется достаточно крепким и упитанным, любая тревога и стресс могут значительно ухудшить его состояние", - говорится в сообщении.

Минприроды призвало не беспокоить тюленя, избегая любых контактов, кормить или давать воду, а также следить за домашними животными, чтобы предотвратить их агрессивные действия.

Информация о произошедшем была сразу передана в Росприроднадзор и региональный комитет по ветеринарии, для научного сопровождения ситуации в Мурманский морской биологический институт. На месте рядом с морским животным сейчас дежурят волонтеры, добавили в Минприроды.

Ранее в Telegram-канале "Киты Териберки" опубликовали фотографии и видео тюленя со следами крови и длинными глубокими ранениями в районе хвоста, лежащего на берегу. Участники группы стали дежурить возле тюленя и накрыли животное одеялом в ожидании помощи специалистов.