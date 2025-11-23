В горах Сочи отдыхающая упала с крутого обрыва

Ее эвакуировали

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Женщина упала с крутого обрыва во время отдыха на природе в Дагомысе. Она получила травмы, не позволяющие самостоятельно двигаться, пострадавшую эвакуировали спасатели, сообщили журналистам в муниципальной службе спасения Сочи.

В районе бывшего ресторана "Огни Сочи", во время отдыха на природе в компании друзей, женщина 1977 г. р. оступилась и упала с крутого обрыва. В результате падения женщина получила травмы и не смогла передвигаться самостоятельно", - говорится в сообщении.

В службе добавили, что спасатели применили альпинистское снаряжение, смогли к ней спуститься, оказав первую помощь, а затем транспортировали вверх по склону, где передали женщину бригаде скорой медицинской помощи.