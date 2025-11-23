В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Тревога также действует в Острогожском районе Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена для Воронежа, в городе работали системы оповещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

В 22:13 мск тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА была объявлена также для Острогожского района.