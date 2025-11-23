В Липецке и шести муниципалитетах региона объявили опасность атаки БПЛА

В региональном ГУ МЧС сообщили о красном уровне угрозы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен для города Липецка, Липецкого, Грязинского, Усманского, Добровского муниципальных округов, Добринского и Хлевенского районов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Липецка, Липецкого МО, Грязинского МО, Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МО, Добровского МО", - говорится в сообщении.