"Страна": в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар
Редакция сайта ТАСС
20:49
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сильный пожар возник в Харькове на востоке Украины после серии взрывов, поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило издание "Страна".
В своем Telegram-канале издание опубликовало кадры пожара и яркой вспышки, которая была видна в городе.
По данным издания "Общественное. Новости", вечером в Харькове произошло 18 взрывов. В Харьковской области продолжает действовать воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.