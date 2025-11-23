"Страна": в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар

За вечер в городе произошло 18 взрывов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сильный пожар возник в Харькове на востоке Украины после серии взрывов, поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило издание "Страна".

В своем Telegram-канале издание опубликовало кадры пожара и яркой вспышки, которая была видна в городе.

По данным издания "Общественное. Новости", вечером в Харькове произошло 18 взрывов. В Харьковской области продолжает действовать воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.