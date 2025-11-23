В Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Работают системы оповещения.

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена для Лискинского района, в муниципалитете работают системы оповещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Ранее аналогичный режим был объявлен и продолжает действовать для Воронежа и Острогожского района.