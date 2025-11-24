В Приморье раскрыли схему нелегальной миграции с участием шести человек

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Приморском крае пресекли деятельность преступного сообщества и перекрыли канал нелегальной миграции. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

"Установлено, что шестеро местных жителей, действуя в составе организованной группы, в период с февраля 2025 по октябрь 2025 года организовали незаконное пребывание иностранных граждан в разных муниципалитетах региона, содействуя их незаконному нахождению на миграционном учете в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, подследственные обеспечивали иностранным гражданам возможность фиктивной сдачи экзаменов и получение по их результатам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, что позволило обеспечить им длительное незаконное пребывание на территории Российской Федерации.

"В рамках операции "Нелегал-2025" сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлена группа лиц, осуществлявших организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с использованием своего служебного положения", - уточняется в сообщении.

Кроме того, организованная группа содействовала незаконной постановке иностранцев на миграционный учет без фактического пребывания по месту регистрации. Для этого использовалась компания, генеральным директором которой являлась одна из подозреваемых. Используя свое служебное положение, за денежное вознаграждение женщина выступала в качестве принимающей стороны для нелегалов, желающих незаконно встать на миграционный учет.

Устанавливаются число незаконно легализованных на территории Российской Федерации иностранных граждан, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности участников преступного сообщества Расследование продолжается.