В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Граждан попросили соблюдать спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. <…> Учреждения региона работают в штатном режиме. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается", - проинформировал он.