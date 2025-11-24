На Камчатке число афтершоков выросло за неделю до 51

За прошедшую неделю их было 45

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Число афтершоков после мощного июльского землетрясения на Камчатке выросло за неделю с 45 до 51. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"За 7 дней зарегистрирован 51 афтершок. Для сравнения - за прошедшую неделю их было 45", - отметили в ведомстве.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.