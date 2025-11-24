На юге Таиланда из-за наводнения эвакуировали туристов из 17 гостиниц

Как уточнила туристическая полиция страны, речь идет о гражданах Малайзии, Сингапура и Индонезии

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 24 ноября. /ТАСС/. Туристическая полиция Таиланда эвакуировала туристов из 17 гостиниц в городе Хатъяй на юге страны в связи с наводнением. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

По его данным, речь идет об эвакуации граждан Малайзии, Сингапура и Индонезии. "Туристическая полиция эвакуировала туристов из 17 отелей во временное убежище муниципалитета Хатъяй, где им были предоставлены продукты и питьевая вода. Аэропорт Хатъяй продолжает функционировать в обычном режиме", - указали в ведомстве.

Таиландские туристические власти рекомендовали путешественникам воздержаться от посещения центра города Хатъяй, особенно низменных участков, которые оказались затопленными водой в результате обильных осадков.

По данным газеты The Nation, в провинции Сонгкхла, где расположен город Хатъяй, последствиями наводнения оказались затронуты более 465 тыс. человек.