В деревне под Тверью при пожаре погибли два человека

По факту ЧП проводят проверку

ТВЕРЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Тела мужчины и женщины обнаружены на месте пожара в частном доме в деревне Костьково Калининского муниципального округа. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тверской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 24 ноября двух человек, тела которых обнаружены сотрудниками МЧС России при тушении пожара в частном доме, расположенном в населенном пункте Костьково", - говорится в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, в результате пожара погибли мужчина и женщина. "Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения находятся на контроле надзорного органа", - отметили в ведомстве.