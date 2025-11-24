DPA: в Швеции автобус со студентами попал в ДТП

По данным агентства, медицинская помощь потребовалась 56 пассажирам

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Автобус со студентами, обучающимися по обмену в Норвежском университете науки и техники (NTNU), попал в ДТП в Швеции, 56 пассажирам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщило агентство DPA.

Инцидент произошел 22 ноября в регионе Вестерботтен. По неустановленным причинам автобус перевернулся на шоссе вблизи общины Вильхельмина. В транспортном средстве было 57 пассажиров, почти все они являются иностранными студентами по обмену. Больше всего среди них граждан Германии, но точное количество неизвестно.

Представители региональных властей рассказали агентству, что большинство пострадавших были выписаны из больниц 23 ноября. Восемь человек остаются в госпиталях "со средними и тяжелыми травмами", пишет агентство. Известно, что двоих пострадавших эвакуировали с места ДТП вертолетом. Местные власти при этом заверяют, что угрозы жизни пострадавших нет.

Точные причины происшествия пока не установлены, но агентство отмечает, что в регионе в день происшествия шел сильный снегопад. Студенты направлялись на экскурсию в финскую Лапландию. 34 студента 23 ноября отправились обратно в Тронхейм, где находится NTNU.