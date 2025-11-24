AP: поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

По данным агентства, Анджело Лорас перед преступлением отказался от приема назначенных ему лекарств от шизофрении

СИДНЕЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Поджегший в начале июля синагогу в Мельбурне злоумышленник совершил свое преступление под влиянием приступа шизофрении, а не руководствуясь мотивами антисемитизма. К такому выводу пришел рассматривавший дело судья, сообщило агентство Associated Press (AP).

Как установил суд, 35-летний Анджело Лорас перед поджогом отказался от приема назначенных ему лекарств от шизофрении. Подсудимый полностью признал свою вину, суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы, а также предписал ему пройти курс лечения длительностью в 20 месяцев. Кроме того, суд порекомендовал еврейской общине Мельбурна не подавать к Лорасу иск о возмещении ущерба, так как тот является бездомным и не сможет выплатить необходимую сумму. До совершения преступления Лорас работал водителем погрузчика, ранее он не был судим.

Злоумышленник поджег синагогу в Мельбурне 4 июля 2025 года, в этот момент там находились верующие. В результате инцидента никто не пострадал. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе первоначально назвал произошедшее "трусливым актом насилия и антисемитизма, которому нет места в австралийском обществе".

В августе руководитель австралийской Службы разведки и безопасности Майк Берджесс заявил о значительном росте числа атак антисемитской направленности на территории страны после начала боевых действий в секторе Газа в октябре 2023 года.