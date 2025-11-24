В Абинском районе Кубани начался лесной пожар примерно на 3 га

Специалисты приступили к тушению возгорания

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории лесничества возле поселка Синегорск в Краснодарском крае, примерная площадь лесного пожара почти 3 га, сообщили журналистам в краевом лесопожарном центре.

"В связи с труднодоступным рельефом местности бригады выдвинулись в пешем порядке к предполагаемому месту задымления. По прибытии к месту задымления обнаружен лесной пожар в Абинском лесничестве, Холмском участковом лесничестве на примерной площади 3 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты приступили к тушению.